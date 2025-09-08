Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 5. haftasında lidere konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kırmızı – Siyahlılar sahaya galibiyet için çıkacak.
Ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puanla lider durumda bulunan ev sahibi Arca Çorum FK de sahasında kazanarak 5’te 5 yapmak istiyor.
Zorlu maç öncesi ev sahibi ekip 12 puanla liderliğini korurken, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise 7 puanla 9. sırada bulunuyor.
Arca Çorum FK – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı 13 Eylül Cumartesi günü Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.
