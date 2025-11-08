Dün rakibi karşısında varlık gösteremeyen ve kötü bir oyunla sahadan 2 – 1 mağlup ayrılan Van Spor FK’de kulüp başkanı Erol Temel açıklamalarda bulundu.

Alınan mağlubiyetin ardından İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, camiaya ve taraftarlara yönelik yazılı bir açıklamada bulundu. Başkan Temel, açıklamasında üzüntüsünü dile getirirken aynı zamanda birlik ve inanç vurgusu yaptı.

“BİRLİK VE KARARLILIĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR”

Başkan Erol Temel, açıklamasında, “Sarıyer deplasmanından istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin uzun süre eksik oynamasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılmanın, camiamız adına büyük bir üzüntü yarattığının farkındayız. Ancak bu yenilgi, inancımızı asla zedelemeyecek; aksine birlik ve kararlılığımızı daha da güçlendirecektir” dedi.

“YAŞADIĞIMIZ KAYIP, YARINKİ BAŞARININ EN BÜYÜK MOTİVASYONU OLACAKTIR”

Takımın karakteriyle, emeğiyle ve mücadelesiyle her zorluğun üstesinden gelebileceğini belirten Temel, “Sezonun başından bu yana gösterilen özveri ve gayret gün geçtikçe artacaktır. Bugün yaşadığımız kayıp, yarınki başarının en büyük motivasyonu olacaktır. Van Spor, yalnızca bir futbol kulübü değildir; bu şehrin umudu, inancı ve ortak duygusudur. Taraftarımızın desteği, futbolcularımızın bundan sonraki süreçte göstereceği reaksiyon ile inandığımız bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU MAĞLUBİYETTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ”

Temel sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Tüm camiamızdan ve taraftarlarımızdan bugün için üzgün olduğumuzu içtenlikle ifade ediyorum. Ancak herkes bilsin ki biz, bu mağlubiyetten güçlenerek çıkacağız. Hedefimiz belli, yolumuz uzun ama inancımız tam.”