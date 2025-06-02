Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Play-Off final maçında karşılaştığı Batman Petrol Spor’u seri penaltı atışları sonucu 5 – 4 mağlup ederek Trendyol 1. Lige yükselmeyi başardı.

Kupayı kaldıran Van Spor’da en büyük emek verenlerin başında gelen Kulüp Başkanı Erol Temel, maç sonu duygularını dile getirdi.

Temel, yaptığı açıklamada; “Çok iyi bir duygu yaşıyoruz. Ne söyleyeceğimizi bilmiyorum. Çok büyük bir emek verdik ve bunun karşılığını aldık. Bize inanmayanlara bugün en güzel dersi verdik. Bugün bütün taraftarımıza, teknik heyetimize, şehrimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ben bir söz verdim, bu şehre kupa getireceğim diye. İnandık ve başardık. Yolun sonu şampiyonluk olacak dedik. Ve oldu. Bu güne kadar bize desteklerini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere, bütün paydaşlarımıza, bütün yönetim kurulu üyelerimize, taraftarlarımıza, önceki dönem il başkanımız Emre Güray’a çok teşekkür ediyorum. Biz inandık ve hep dedim ki Van’a çifte bayram yaşatacağım diye. Bunu başardık, çok sevinçliyiz. Yarın Van’da çifte bayram kutlaması yapacağız” ifadelerini kullandı.