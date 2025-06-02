Nesine 2. Lig Play-Off Final maçında Batman Petrol Spor’u seri penaltılar sonucu mağlup ederek Trendyol 1. Lige yükselen Artı Değer Van Spor FK, kupayı kaldıran taraf oldu.

Artı Değer Van Spor FK’nin başarılı yöneticilerinden Şule Gökırmak, maç sonu yaptığı açıklamada doğum günü olduğunu ve futbolculardan bu güne özel olarak kupa istediğini ve futbolcuların da bunu başarabildikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gökırmak, yaptığı açıklamada; “Öncelikle kupayı aldığımız için çok gururluyuz. Futbolda bir kadının olması, Van Valimizin, Emniyet Müdürümüzün, tüm şehrimizin, taraftarlarımızın bizi desteklemesi bizi motive etti ve şampiyon olduk. Bugün benim doğum günüm. Maçtan önce futbolcular bana; ‘Ne alalım sana Şule abla’ dediklerinde, kupa istiyorum dedim ve kupa geldi. Çok teşekkür ediyorum. Şehrimize iki bayram yaşattığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Şule Gökırmak’ın konuşması devam ederken Van Spor FK AS Başkan Turgut Fırat, kupayı getirerek kendisine verdi ve doğum gününü kutladı.