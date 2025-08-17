İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından yapılan duyuruya göre seçmeler 19-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında İpekyolu Gençlik Stadı’nda (Van Atatürk Şehir Stadyumu yanı) gerçekleştirilecek.

Seçme programı şöyle:

19 Ağustos 2025, saat 15.00: 2008 doğumlular

20 Ağustos 2025, saat 15.00: 2009 doğumlular

21 Ağustos 2025, saat 15.00: 2010 doğumlular

22 Ağustos 2025, saat 15.00: 2011-2012 doğumlular

Açıklamada, başka kulüplerde lisanslı olan sporcuların kulüplerinden alacakları izin belgesiyle seçmelere katılabileceği, tüm sporcuların ise kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

İmaj Altyapı Van Spor FK, altyapı seçmeleriyle birlikte yetenekli genç futbolculara profesyonel futbol yolunda önemli bir fırsat sunmayı hedefliyor.