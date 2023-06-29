Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü, yetenekli gençleri bünyesinde toplamak için alt yapı seçmeleri yapacak.

2005 ile 2010 yılları dahil aradaki yıllarda doğan gençleri seçmelere davet eden Vanspor Futbol Kulübü, yetenekli futbolcuları alt yapıya dahil ederek geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

4 Temmuz günü saat 15.00'te 2005 - 2006 doğumlular, 5 Temmuz günü saat 15.00'te 2007 - 2008 doğumlular, 6 Temmuz günü saat 15.00'te ise 2009 - 2010 doğumlular için seçmeler yapılacak.

Seçmeler, Atatürk Şehir Stadyumu yanındaki İpekyolu Gençlik Sahasında gerçekleşecek.