Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 29. hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile karşılaştı. Lider ile karşı karşıya gelen Van ekibi 10 kişi kaldığı karşılaşmada farklı skorla yenildi.

Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor sahaya; Aydın Bağ, Alihan Kubalas, Feyyaz Belen, Onur Karakabak, Haluk Mustafa Tan, Sefa Narin (Dk.57 Burak Asan), Hakan Arslan (Dk.67 Erkan Eyibil), Gökhan Karadeniz (Dk.57 Şahverdi Çetin), Cem Ekinci, Enes Soy (Dk.70 Batuhan İşçiler), Berk İsmail Ünsal (Dk.67 Ahmet Gökbayrak) ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak (Dk.46 Muhammet Ensar Çavuşoğlu), Medeni Bingöl, Ahmet Eren (Dk. 45+6 Abdulsamed Damlu), Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara (Dk.59 Batuhan Kör), Mert Örnek, Harun Kavaklıdere (Dk.46 Sabahattin Destici) ve Okan Eken (Dk.59 Onur Özcan) ile mücadele etti.

Maça hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip golü erken buldu. 9. dakika da Mert Örnek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 13. dakikada beraberliği yakaladı.

Baskısını artıran Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 39. ve 43. dakikada da bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında temsilcimiz Artı Değer Van Spor kalecisi Taha Cengiz Demirtaş yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başka gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci devreye istediği gibi başlayamayan temsilcimiz 54. dakikada kalesinde 4. golü gördü. Farkı azaltmaya çalışan Van ekibi penaltı kazandı. 66. dakikada Mert Örnek atışı gole çevirdi ve farkı 2’ye indirdi.

Ancak Artı Değer Van Spor FK’nin gol sevinci kısa sürdü. Rakip takım baskısını artırarak 70. ve 85. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 6-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 6-2 tamamlandı.