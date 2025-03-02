Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’a konuk oldu. Galibiyet özlemi çeken temsilcimiz 4-1’lik farklı galibiyet ile 3 puan aldı. 25. hafta maçında bugün Merkür Jet Erbaaspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya geldi. Son 3 haftadır galibiyet alamayan kırmızı-siyahlı ekip galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

İlk devreye hızlı başlayan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK önemli pozisyonlar yakaladı. İlk yarıda Okan Eken'in 45+4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya avantajlı başlayan Van ekibi 46. dakikada Harun Kavaklıdere'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Attığı 2 golden sonra moral depolayan kırmızı-siyahlı ekip, üst üste 56 ve 58. dakikalarda Eyüp Akcan’ın attığı gollerle farkı 4’e çıkardı.

Farkı azaltmak isteyen ev sahibi ekip 76. dakikada Mehmet Sıddık İstemi penaltı atışıyla farkı 3’e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Artı Değer Van Spor FK 4-1’lik farklı skorla galibiyet alarak 3 puanı hanesini yazdırdı.

Galibiyet özlemi sona eren Van ekibi galibiyet sayısı 13 yaparak puanını 44’e yükseltti.

Ev sahibi ekip sahaya Oğuzhan Dertli, Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Berk Akgönül, Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan Güler, Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı ve Bahadır Yıldırım ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Serkan Odabaşoğlu, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek ve Okan Eken ilk 11'i ile mücadeleye etti.