2018 yılından bu yana binlerce insana ücretsiz hizmet veren firma, geleneği bozmadı ve bu yıl da günlük 500 kişiye 4 çeşit iftar yemeği vermeye başladı.

Ramazana günler kala firmanın önüne asılan pankartta, "Hz. Muhammed (sav) hayrına Ramazan boyunca iftar yemeği ücretsiz verilecektir” denilerek bilgilendirme yapıldı.

"GELENEĞİ BOZMADIK"

WanHaber’e konuşan firma yetkilisi Necmettin Turgut, “2018 yılında başladığımız bu geleneği bu yıl da devam ettirdik. Dün itibariyle sofralarımızı kurduk. Amacımız evlerine yetişemeyen insanlara sıcak bir iftar yemeği sunmaktır” dedi.

“GÜNLÜK 4 ÇEŞİT YEMEK VERİYORUZ”

Günlük en az 500 kişiye 4 çeşit menü ile hizmet verdiklerini belirten Turgut, “Her yıl yaklaşık 700 ile 800 kişiye yemek veriyoruz. 4 arkadaş ile beraber bir bütçe belirleyerek bunu yapıyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca bunu devam ettireceğiz. Evine yetişemeyen ya da evinde sıcak yemeği pişmeyen herkesi soframıza bekliyoruz. Nasip olursa bu geleneği gelecek yıllarda da ücretsiz bir şekilde sürdürmek istiyoruz.” sözlerine yer verdi.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Zad Yemekçilik firmasında ücretsiz iftarını açan vatandaşlar ise yemeklerin çok iyi olduğunu, verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getirip yetkililere teşekkür etti.