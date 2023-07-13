WanHaber – Özel / M.salih Giyci
Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Vanspor, uzun süren transfer sessizliğini bozdu. İç transferleri duyuran kırmızı siyahlı ekip, akabinde dış transfere yoğunluk verdi.
Dış transferi hızlandıran Vanspor, 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da oynayan 27 yaşındaki tecrübeli stoper Burak Kavlak’ı 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un, Esenler Erokspor’a kiraladığı tecrübeli stoper Kavlak bu sezon Vanspor için ter dökecek.
Burak Kavlak Kimdir?
Burak Kavlak 7 Temmuz 1996 yılında Malatya’da doğdu. 27 yaşında olan tecrübeli stoper sağ ayağını kullanmaktadır.