Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK'yi konuk edecek. Temsilcimiz 3 puan için ter dökecek.

Daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 24. hafta maçları 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Van ekibi, Teknik sorumlu Murat Yıldırım öncülüğünde kendi tesislerinde Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK hazırlıklarını sürdürüyor. Temsilcimiz zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada taraftarı karşısında galibiyeti kovalayacak.

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.

Mücadele saat 14.00’te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.