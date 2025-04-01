Hakkari Yüksekova'dan KDK'ya başvuran 100'ün üzerinde öğrenci, ilçede ÖSYM ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları yapılırken, Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen açıköğretim sınavlarının yapılmadığını, anılan sınavların Türkiye'nin birçok ilçesinde yapılmasına rağmen Hakkari için yalnızca il merkezinde yapıldığını bildirdi.

Öğrenciler, bu durumun beraberinde maddi zorluk, fiziksel ve zihinsel yıpranma, zaman kaybı, erişim eşitsizliği ve sosyal etkiler gibi birtakım maddi ve manevi zorluklara sebebiyet verdiğini, sınavın Yüksekova ilçesinde yapılmasının ilçede ikamet edenler haricinde Derecik ve Şemdinli ilçelerinde yaşayanlar için de faydalı olacağını belirtti. Öğrenciler, bu gerekçelerle Yüksekova ilçesinde Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen açıköğretim sınavlarının yapılması için KDK'ya başvurdu.

Gelen başvuruların ardından harekete geçen KDK, her iki üniversite yetkilileri ile görüşmeler yaptı. KDK'nın girişimleri sonucunda Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Hakkari Yüksekova'da sınav merkezi açılarak sınavların Yüksekova ilçesinde de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.