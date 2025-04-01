Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, '1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası' nedeniyle DHA'ya açıklamada bulundu. Doç. Dr. Demirkol, dünyada ve Türkiye'de en önemli hastalıkların başında kanserin geldiğini söyleyerek, "Dünyada ölümlerin ikinci nedeni olarak karşımıza kanser çıkıyor. Kansere baktığımız zaman özellikle her iki cinste de akciğer kanseri birinci sırayı alıyor. Özellikle kadınlarda meme kanseri en sık gözüken kanser olarak karşımıza çıkıyor. Artan tütün kullanımı ile beraber akciğer kanserinin tüm dünyada sıklığının arttığını görüyoruz. Ve kanserle ilgili de tabii ki özellikle çevresel faktörlerin çok etkin olduğunu, bir kısım da genetik faktörün etkin olduğunu biliyoruz" dedi.

'ERKEN TANI İLE HAYAT KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kanserde erken tanının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Demirkol, "Kanser taramalarımız Sağlık Bakanlığı bünyesinde ücretsiz devam ediyor. Toplamda 423 kanser tarama merkezimiz var ki bunların 48'i mobil kanser tarama aracımız; aktif bir şekilde kanseri ücretsiz bir şekilde tarıyoruz. Özellikle rahim ağzı kanserlerini, 30-65 yaş arasında 5 yılda bir HPV DNA bakarak tarıyoruz. Çok önemli ölüm sebeplerinden biri; çünkü rahim ağzı kanserleri. Meme kanseri ile ilgili mamografi çekiyoruz. 40-69 yaş arası tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimini tavsiye ediyoruz. Tüm bu yaş grubunda olan kadınları da mutlaka kanser tarama merkezlerimize ücretsiz tarama yapmak üzere bekliyoruz.

Üçüncü olarak taradığımız kanserler de kalın bağırsak kanserleri, kolorektal kanserler. Bu kanserlerle ilgili gaitada gizli kan testi yapıyoruz. Burada da yine 50-70 yaş arası her iki cinste de hem kadınlarda hem erkeklerde yine 2 yılda bir gaitada gizli kan testine bakarak tarama yapıyoruz. Kalın bağırsak kanserlerine karşı vatandaşlarımızın hastalıklarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu 3 kanser türünde erken tanıyla Sağlık Bakanlığı olarak hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; erken tanı hayat kurtarıcıdır, herkese hatırlatmak isteriz" diye konuştu.

'KANSER TARAMASINI YÜZDE 30 ARTIRDIK'

1 Kasım 2024 tarihinde aile hekimliği ile ilgili ödeme sözleşme yönetmeliğinin devreye girmesiyle özellikle aile hekimlerinin vatandaşları kanser taramasına yönlendirdiğini söyleyen Doç. Dr. Demirkol, "Böylelikle ciddi sayıda tarama oranlarımız artmış oldu. Son 4 ayda bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 30 civarında kanser taramayı artırmış durumdayız. 2024 yılında 1'inci basamak sağlık hizmetlerinde 4,5 milyon tarama yaptık. 2'nci ve 3'üncü basamağın da sistemimize katkı sağlamasını artırarak 4,5 milyon da orada tarama yapıldı.

Toplamda 9 milyondan fazla kanser taramasını Türkiye genelinde 2024 yılında yapmış olduk. Bunların 3 milyon 700 bini mamografiyle, 3,5 milyonunu rahim ağzı kanseri taraması açısından, yaklaşık 2,5 milyonunu da kalın bağırsak kanseri taraması açısından tamamlamış olduk. İnşallah bu sene içerisinde 15 milyon tarama yapmayı hedefliyoruz. Kanser öldürür ama erken tanı çok önemli bir avantaj. Herkesin hassasiyetlerini artırarak çok basit bir tetkikle hem kendilerini hem ailelerini hem çevrelerini çok büyük yıkımlara sebep olabilecek kanserden koruyabilirler. Bu hastalığın aile hekimliklerine gidilerek engellenebileceği avantajını paylaşmak istiyorum" dedi.