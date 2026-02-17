Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Mediline Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ramazan ayının manevi huzurunun herkese şifa olmasını temenni eden Uzm. Dr. Cihangiroğlu, tansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların oruç tutma kararını mutlaka doktorlarıyla birlikte vermeleri gerektiğini vurguladı.

Uzun süren açlığın kan şekerinde düşüklüklere ve tansiyon dengesizliklerine yol açabileceğini belirten Cihangiroğlu, kronik ilaç kullanan hastalarda Ramazan ayında doz ve ilaç alım saatlerinin değişebileceğine dikkat çekti.

"Hastalarımızın oruç tutma kararını mutlaka doktorlarıyla birlikte vermeleri çok önemlidir"

Oruç kararının mutlaka doktorla birlikte verilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Cihangiroğlu, " Ramazan ayının manevi huzuru hepimize şifa olsun. Özellikle tansiyon, şeker ,kalp yetmezliği , böbrek yetmezliği gibi kronik bir hastalığınız varsa, oruç kararını doktorunuzla birlikte vermeniz çok önemli. Uzun süren açlık, kan şekerinde düşüşlere veya tansiyonda dengesizliklere yol açabilir.

İlaçlarınızın kullanım saatleri değişeceği için, doz ayarlaması gerekebilir. Özellikle insülin kullanan şeker hastaları ve sıvı kaybı yaşaması riskli olan ileri derecede kalp ya da böbrek hastaları için oruç tutmak ciddi riskler doğurabilir" dedi.

"İftarı, hafif gıdalarla açmak daha sağlıklıdır"

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Cihangiroğlu, " Eğer doktorunuz ’oruç tutabilirsin’ dediyse, sahurda mutlaka protein ve lif açısından zengin, tok tutacak besinler tüketin ve gün boyu susamamak için aşırı tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun. İftarda ise hızlı ve ağır yemeklerle değil, yavaş yavaş ve küçük porsiyonlarla orucunuzu açın. Unutmayın, sağlık her şeyin başıdır. İbadetlerimizi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek en büyük dileğimiz" şeklinde konuştu.