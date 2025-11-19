İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, hafta sonu sahasında konuk edeceği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı öncesi Ankara’da yaptığı kamp çalışmalarını tamamladı. Temsilcimiz, 23 Kasım Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarına Van’da devam edecek.

Milli ara nedeniyle birkaç günlük iznin ardından Ankara’da toplanarak lig hazırlıklarını gerçekleştiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, buradaki çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışmalarına Van’da devam edecek olan temsilcimizde tek hedef konuk edeceği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırabilmek.

Kamp çalışmalarını verimli geçirdiği kaydedilen kırmızı – siyahlılar, 23 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Zorlu geçmesi beklenen mücadele saat 16.00’da başlayacak.