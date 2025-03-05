Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında sahasında karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Artı Değer Van Spor FK’ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Söz konusu ceza, bu hafta sonu Van’da oynanacak Artı Değer Van Spor FK – Ankara Demirspor maçında uygulanacak ve bu maça seyirci alınmayacak.

VANSPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u 4 – 1 farklı mağlup etmeyi başaran Artı Değer Van Spor FK, 9 Mart Pazar günü kendi sahasında Ankara Demirspor ile karşılaşacak.

Üst sıralardan kopmak istemeyen ve hedefini bir üst lig olarak belirleyen Artı Değer Van Spor FK, konuk edeceği Ankara Demirspor karşısında 3 puanla ayrılmak istiyor.

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah – kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet.

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Artı Değer Van Spor FK, şuana kadar ligde çıktığı 24 karşılaşmadan 13’ünü kazanırken, 5’inde berabere kaldı ve 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. 46 kez rakip fileleri havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 25 gol gördü. 44 puana sahip olan Artı Değer Van Spor FK, grubunda 5 sırada bulunuyor.

Konuk ekip Ankara Demirspor ise bu sezon ligde çıktığı 24 karşılaşmadan 7’sini kazanırken, 11 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 mağlubiyeti bulunan konuk ekip, bu maçlarda 34 gol atarken, 30 golü de kalesinde gördü. Ankara Demirspor 32 puanla 10. sırada yer alıyor.