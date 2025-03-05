Cennetin şehri, Van Projesi, 11. etkinlik olan “Şehir ve Yerel Yönetimler” başlığı ile gerçekleştirilecek.

Vangölü Aktivistleri ve Doğu Kültür Sanat Merkezi iş birliğiyle düzenlenen şehir okumaları programının 3. ayında, Kent ve Çevre başlığı altında ilk online seminer yapılacak.

Etkinlikte, yerel yönetimlerin kent yönetimindeki rolü, karar alma süreçleri ve şehirlerin sürdürülebilir gelişimi için nasıl bir vizyon sunmaları gerektiği tartışılacak.

Konu ile ilgili olarak Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan paylaşımda; “Yerel yönetimler sadece altyapı ve hizmet sağlayıcıları değil, aynı zamanda şehirlerin sosyal, ekonomik ve çevresel geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerden biridir” denildi.

Kent ve Çevre başlığı altında düzenlenecek olan online seminerin konuşmacısı Prof. Dr. Menaf Turan (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) olacak.

Online seminer 7 Mart 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak. Online seminere herkes davet edildi.