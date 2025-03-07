Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, seyircisiz maçta sahasında Ankara Demirspor ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz hafta deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u 4-1’lik farklı bir skorla yenerek önemli bir galibiyete imza atmıştı. Siyah – kırmızılı ekip, evinde konuk edeceği rakibini de yenerek, play-off’taki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Temsilcimizin sahasında oynayacağı karşılaşma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak.

KARŞILAŞMA SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Artı Değer Van Spor FK - Ankara Demirspor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma Van TV ekranlarından canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.

Saat 13.00’te başlayacak olan karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.

Temsilcimiz, ilk devre karşılamasında deplasmanda Ankara Demirspor’u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmıştı.