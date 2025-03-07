İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, ‘İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ için zorunlu olan yangın güvenliği raporunu almak isteyen iş yeri ve konutları denetliyor.

Yapılan denetimlerde iş yerlerinin, kullanım amacı, yangın alarm sistemleri, söndürme sistemleri, yangın esnasında tesislerden kaçış yolu ve yönlendirme levhaları kontrol edilerek yönetmeliğe uygun olan iş yerlerine uygunluk raporu veriliyor.

Denetimlerde, fiziki tedbirlerin yanında, iş yerindeki mevcut yangın tedbirlerinin neler olduğu ve bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı konularında çalışanların bilgi sahibi olup olmadıklarına da dikkat ediliyor.

Ekiplerin denetimlerinin, otel, lokanta ve iş merkezleri ile birçok işletmede periyodik olarak devam edeceği bildirildi.