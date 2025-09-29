Van’da uzun bir aradan sonra taraftarlar tribünlerde maç heyecanı yaşayacak. Ligin 8. hafta maçında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Yakup Özhan da dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.

TARAFTARLARIN ÖZLEMİ BİTİYOR

Vanspor’un geçen sezondan kalan kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının tamamlanmasının ardından siyah – kırmızılı taraftarlar bu sezon ilk kez iç sahada takımları ile buluşacak.

Tribünlerde futbol coşkusu yaşayacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları, futbol hasretlerini de bu maçla gidermiş olacak.

Taraftarlar maça büyük ilgi gösterecek. Saat 17.00’de başlayacak olan maç için tüm biletlerin tükendiği kaydedildi.