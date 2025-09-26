Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek. 29 Eylül Pazartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.

Zorlu maçta bu sezon İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları ilk kez takımları ile buluşacak. Geçtiğimiz sezondan kalan kendi sahasında 3 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan kırmızı – siyahlılar, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

29 Eylül tarihinde oynanacak maç öncesi biletler, Biletini Al uygulaması üzerinden satışa çıkarıldı. Taraftarlar, uygulama üzerinden biletlerini alabiliyor.

Edinilen bilgilere göre kale arkası bilet fiyatları 150 TL, maraton – kapalı tribün bilet fiyatları 300 TL ve deplasman bilet fiyatları ise 21 TL’den satışa sunuldu.