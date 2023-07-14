WanHaber – ÖZEL

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor, transfer sessizliğini bozarak, üst üste transferlerini açıklamaya başladı. Van Spor yönetimi, üst üste açıkladığı isimlerle taraftarlara “yeni sezona hazırız” mesajı verdi.

Şu ana kadar; Medeni Güler, Burak Kavlak, Bekircan Kara, Bekir Demircan ve Kerem Çağatay’ı kadrosuna katan kırmızı siyahlı ekip, son olarak Alanya Kestel Spor forması giyen Ahmet Ülük’ü de renklerine bağladı.

Daha önce 3. Lig’de top koşturan genç oyuncu, kariyerinde ilk defa 2. Lig’de yer alan bir takımda görev yapacak. Ayrıca görev verilmesi halinde forvet pozisyonunda da oynayabilen Ülük’ün Van Spor forması ile nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.

Geçtiğimiz sezonu Alanya Kestel Spor’da geçiren genç oyuncu 5’i ilk 11 olmak üzere çıktığı 27 lig maçında 4 gol kaydetti.

Mehmet Salih Giyci