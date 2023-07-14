Koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.
Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor.
2023 yılına gireli aylar oldu, ancak bayilerde sıfır araç bulmak hala oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el araçlara ilgi gösteriyor.
2023 zamlarla geldi
2023 yılına girmemizle birlikte, markalar listelerini güncellemeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 50 bin TL'yi geçen artışlar da yaşandı. Söz konusu artışlar, temmuz ayında da devam etti.
KDV zammı fiyatlara yansıdı
Temmuz ayının ilk günlerinde güncellenen otomobil fiyatları, son olarak KDV zammıyla birlikte yeniden güncellendi.
2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri derledik.
Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Temmuz 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller şöyle:
Hyundai i10- 681 304 bin TL
Fiat Egea Sedan - 654 bin 740 TL
Fiat Egea Hatchback - 702 bin 540 TL
Renault Taliant - 777 bin TL
Fiat Egea Cross - 717 bin 790 TL
Citroen C3 - 739 bin 883 TL
Renault Clio - 780 bin 900 TL
Hyundai i20 - 747 bin 389 TL
Kia Picanto - 711 bin 815 TL
Dacia Sandero Stepway - 834 bin TL
Diğer mıodeller
Volkswagen Polo
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 812,600 TL
Volkswagen T-Cross
2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL
2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,019,400 TL
Volkswagen Golf
2023 Mayıs Fiyatı: 805,500 TL
2023 Haziran Fiyatı: 944,900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1,037,500 TL
SEAT IBIZA
2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
2023 Haziran Fiyatı: 770.000 TL
2023 Temmuz Fiyatı: 783.000 TL
Skoda Fabia
2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL
CITROEN C4 Feel
2023 Mayıs fiyatı: 784.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 915.400 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.026.794 TL
CHERY Omoda 5
2023 Mayıs Fiyatı: 860.000 TL
2023 Haziran Fiyatı: 910.000 TL
2023 Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL
Dacia Duster
2023 Mayıs Fiyatı: 679.900 TL
2023 Haziran Fiyatı: 828.000 TL
2023 Temmuz Fiyatı: 941.000 TL
Ford Fiesta
2023 Mayıs fiyatı: 694.100 TL
2023 Haziran fiyatı: 858.400 TL
2023 Temmuz fiyatı: 986.000 TL
Honda City
2023 Mayıs fiyatı: 769.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 897.000 TL
2023 temmuz fiyatı: 976.000 TL
Hyundai Bayon
2023 Mayıs: 655.000 TL
2023 Haziran: 760.000 TL
2023 Temmuz Fiyatı: 849.085 TL
MG ZS
2023 Mayıs: 709.000 TL
2023 Haziran: 839.000 TL
2023 Temmuz Fiyatı: 899.000 TL
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