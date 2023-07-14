Koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

2023 yılına gireli aylar oldu, ancak bayilerde sıfır araç bulmak hala oldukça zor. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el araçlara ilgi gösteriyor.

2023 zamlarla geldi

2023 yılına girmemizle birlikte, markalar listelerini güncellemeye başladı. Bazı markalar sembolik artışlar yaparken, gelen zamlarla birlikte vergi dilimi değişen modellerde 50 bin TL'yi geçen artışlar da yaşandı. Söz konusu artışlar, temmuz ayında da devam etti.

KDV zammı fiyatlara yansıdı

Temmuz ayının ilk günlerinde güncellenen otomobil fiyatları, son olarak KDV zammıyla birlikte yeniden güncellendi.

2023 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2023 model otomobilleri derledik.

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Temmuz 2023 itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobiller şöyle:

Hyundai i10- 681 304 bin TL

Fiat Egea Sedan - 654 bin 740 TL

Fiat Egea Hatchback - 702 bin 540 TL

Renault Taliant - 777 bin TL

Fiat Egea Cross - 717 bin 790 TL

Citroen C3 - 739 bin 883 TL

Renault Clio - 780 bin 900 TL

Hyundai i20 - 747 bin 389 TL

Kia Picanto - 711 bin 815 TL

Dacia Sandero Stepway - 834 bin TL

Diğer mıodeller

Volkswagen Polo

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL

2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL

2023 Temmuz fiyatı: 812,600 TL

Volkswagen T-Cross

2023 Mayıs fiyatı: 798,800 TL

2023 Haziran fiyatı: 928,400 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,019,400 TL

Volkswagen Golf

2023 Mayıs Fiyatı: 805,500 TL

2023 Haziran Fiyatı: 944,900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1,037,500 TL

SEAT IBIZA

2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL

2023 Haziran Fiyatı: 770.000 TL

2023 Temmuz Fiyatı: 783.000 TL

Skoda Fabia

2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL

2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

CITROEN C4 Feel

2023 Mayıs fiyatı: 784.900 TL

2023 Haziran fiyatı: 915.400 TL

2023 Temmuz fiyatı: 1.026.794 TL

CHERY Omoda 5

2023 Mayıs Fiyatı: 860.000 TL

2023 Haziran Fiyatı: 910.000 TL

2023 Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL

Dacia Duster

2023 Mayıs Fiyatı: 679.900 TL

2023 Haziran Fiyatı: 828.000 TL

2023 Temmuz Fiyatı: 941.000 TL

Ford Fiesta

2023 Mayıs fiyatı: 694.100 TL

2023 Haziran fiyatı: 858.400 TL

2023 Temmuz fiyatı: 986.000 TL

Honda City

2023 Mayıs fiyatı: 769.500 TL

2023 Haziran fiyatı: 897.000 TL

2023 temmuz fiyatı: 976.000 TL

Hyundai Bayon

2023 Mayıs: 655.000 TL

2023 Haziran: 760.000 TL

2023 Temmuz Fiyatı: 849.085 TL

MG ZS

2023 Mayıs: 709.000 TL

2023 Haziran: 839.000 TL

2023 Temmuz Fiyatı: 899.000 TL

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