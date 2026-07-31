Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Van’a ait bankacılık verilerini paylaştı. Haziran 2026 dönemini kapsayan verilere göre Van'da toplam 52 banka şubesi faaliyet gösterirken, şube başına düşen nüfus 21 bin 384 kişi olarak kaydedildi. Verilerde mevduat, katılım, kamu, yabancı, yerli özel ile kalkınma ve yatırım bankalarının ildeki dağılımı da yer aldı.

Verilere göre Van'da Haziran 2026 itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi şube sayısı 52 oldu. Buna göre il genelinde şube başına düşen nüfus 21 bin 384 kişi olarak hesaplandı.

Sektör genelinde kişi başına nakdi kredi tutarı 82 bin 939,51 TL, kişi başına takipteki alacak 3 bin 437,08 TL olarak kaydedildi. Kişi başına tasarruf mevduatı 34 bin 842,55 TL olurken, kişi başına toplam mevduat ise 44 bin 949,85 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT BANKALARI 44 ŞUBEYLE HİZMET VERİYOR

Verilere göre Van'da mevduat bankalarının yurtiçi şube sayısı 44 olarak kayıtlara geçti. Mevduat bankalarında şube başına düşen nüfus 25 bin 273 kişi oldu. Mevduat bankalarında kişi başına nakdi kredi 76 bin 124,16 TL, kişi başına takipteki alacak 3 bin 330,67 TL olarak belirlendi. Kişi başına tasarruf mevduatı 29 bin 775,27 TL, kişi başına toplam mevduat ise 38 bin 925,69 TL olarak açıklandı.

KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

Van'da kalkınma ve yatırım bankaları grubunda 1 şube bulunduğu bildirildi. Bu grupta şube başına düşen nüfus 1 milyon 112 bin 13 kişi oldu. Kişi başına nakdi kredi 2 bin 658,64 TL, kişi başına takipteki alacak ise 3,91 TL olarak kaydedildi. Bu grupta tasarruf ve toplam mevduat verisi sıfır olarak yer aldı.

KATILIM BANKALARINDA 7 ŞUBE FAALİYET GÖSTERİYOR

Haziran 2026 verilerine göre Van'da 7 katılım bankası şubesi bulunuyor. Katılım bankalarında şube başına düşen nüfus 158 bin 859 kişi olarak hesaplandı. Bu grupta kişi başına nakdi kredi 4 bin 156,70 TL, kişi başına takipteki alacak 102,50 TL oldu. Kişi başına tasarruf mevduatı 5 bin 67,28 TL, kişi başına toplam mevduat ise 6 bin 24,16 TL olarak açıklandı.

YABANCI SERMAYELİ BANKALARDA 11 ŞUBE

BDDK verilerine göre Van'da yabancı sermayeli bankalara ait 11 şube faaliyet gösteriyor. Bu grupta şube başına düşen nüfus 101 bin 92 kişi olarak kaydedildi. Kişi başına nakdi kredi 18 bin 770,24 TL, kişi başına takipteki alacak bin 54,77 TL oldu. Kişi başına tasarruf mevduatı 7 bin 386,83 TL, kişi başına toplam mevduat ise 8 bin 978 TL olarak kayıtlara geçti.

KAMU BANKALARINDA 30 ŞUBE BULUNUYOR

Verilere göre Van'da kamu bankalarına ait 30 şube hizmet veriyor. Kamu bankalarında şube başına düşen nüfus 37 bin 67 kişi olarak hesaplandı. Kişi başına nakdi kredi 43 bin 937,82 TL, kişi başına takipteki alacak bin 435,59 TL olarak kaydedildi. Kişi başına tasarruf mevduatı 18 bin 413,06 TL, kişi başına toplam mevduat ise 24 bin 983,03 TL oldu.

YERLİ ÖZEL BANKALARDA 11 ŞUBE

FinTürk verilerine göre Van'da yerli özel sermayeli bankalara ait 11 şube faaliyet gösteriyor. Bu grupta şube başına düşen nüfus 101 bin 92 kişi olarak açıklandı. Yerli özel bankalarda kişi başına nakdi kredi 20 bin 231,46 TL, kişi başına takipteki alacak 946,72 TL olarak kaydedildi. Kişi başına tasarruf mevduatı 9 bin 42,66 TL olurken, kişi başına toplam mevduat 10 bin 988,82 TL olarak açıklandı.