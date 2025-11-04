Trendyol 1. Lig’de 12. hafta maçları tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada lider değişti. Üst sıralarda kıyasıya yarışın olduğu ligde heyecan da her geçen hafta artıyor.

VAN SPOR’DAN ÖNEMLİ ATAK

Ligde şuana kadar inişli çıkışlı bir grafik çizen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, son 5 haftada önemli bir performans ortaya koydu. Yakaladığı çıkışla 7. sıraya yükselen temsilcimiz, liderle arasındaki puan farkını da 4’e indirdi.

Ligin son 5 haftasında mağlup olmayan ve bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan temsilcimiz, puanını da 20’ye yükseltti.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligde son 5 haftada Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor ve Sakaryaspor’u mağlup ederken, Erzurumspor FK ve Pendikspor ile de berabere kaldı. Temsilcimiz bu süreçte 11 puan topladı.

Kırmızı - siyahlıların bu çıkışı en çok da taraftarlarını mutlu ediyor. Taraftarlar bu çıkışın sonunun liderlik olmasını diliyor.

HAFTANIN SONUÇLARI

Atakaş Hatayspor 0 - 3 Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 3 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Eminevim Ümraniyespor 1 - 0 Özbelsan Sivasspor

Serik Spor Futbol A.Ş. 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 0 - 3 Amed Sportif Faaliyetler

İstanbulspor A.Ş. 0 - 0 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Boluspor 3 - 0 Sipay Bodrum FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 3 - 2 Sakaryaspor A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK 1 - 1 Bandırma Spor

Esenler Erokspor 3 - 1 Arca Çorum FK

PUAN DURUMU