Trendyol 1. Lig’de yarış ve heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında da yine zorlu maçlar oynandı ve puan tablosunda bazı takımların yerleri değişti.

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup olarak liderliği kaptırdı. 14. hafta itibariyle ligin yeni lideri Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. oldu. Deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 1 – 0’lık skorla geçen Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. puanını 29’a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

VANSPOR 3 SIRA GERİLEDİ

14. haftaya 7. sırada giren temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Özellikle oyunun son bölümlerinde önemli bir mücadele ortaya koyan temsilcimiz, galibiyete ulaşamasa da sahadan 1 puanla ayrıldı. Puanını 21’e çıkaran temsilcimiz, puan tablosunda 3 sıra gerileyerek 10. sıraya yerleşti.

HAFTANIN SONUÇLARI

Manisa Futbol Kulübü 5 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Atakaş Hatayspor 0 - 1 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Bandırma Spor 1 - 0 Arca Çorum FK

Boluspor 4 - 1 Amed Sportif Faaliyetler

İstanbulspor A.Ş. 3 - 3 Sakaryaspor A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor 1 - 0 Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK 2 - 1 Erzurumspor FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Esenler Erokspor 2 - 1 Özbelsan Sivasspor

Serik Spor Futbol A.Ş. 3 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

PUAN DURUMU