Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 15. hafta maçında sahasında Serik Spor Futbol A.Ş.’yi ağırladı.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Medeni Bingöl, Erdi Dikmen (Dk. 71 Muhammet Çavuşoğlu), Zan Jevsenak, Francesc Crespi Regis, Mehmet Manış (Dk. 71 Batuhan Kör), Erdem Seçgin, Jefferson Nogueira Junior, Aliou Badara Traore (Dk. 53 Emir Bars), Ivan Cedric Bikoue Embolo ve Anestis Vlachomitros (Dk. 77 Hasan Bilal) ile çıktı.

Konuk ekip Serik Spor Futbol A.Ş. ise; Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Aleksandr Martynov, İlya Berkovskii, Marcos Alexandr Rodrigues Da Silva, Joao Pedro Reis Amaral (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Kerem Şen (Dk. 83 Şahverdi Çetin), Bilal Ceylan, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler ve Şeref Özcan (Dk. 68 Gökhan Altıparmak) ile mücadele etti.

Maça temsilcimiz iyi başladı. Henüz ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayan temsilcimiz, tehlike oluşturmayı da başardı. Maçın 12. dakikasında gelişen Van Spor atağında ceza sahası içine yapılan ortaya Cedric iyi yükselerek kafa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol öncesi pozisyonda faul yapıldığı gerekçesiyle VAR’a giden hakem, golü iptal etti.

Müsabakanın ilk devresinde topa daha çok sahip olan ve gol arayışı gerçekleştiren takım İmaj Altyapı Van Spor FK oldu. Ancak çabalar golü getirmeyince takımlar soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle gitti.

Maçın ikinci yarısına ev sahibi hızlı başladı. Maçın henüz 49. dakikasında gelişen Serik Spor atağında Iliya Berkovskiy, kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan dönen topu filelerle buluşturdu ve takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Golden sonra İmaj Altyapı Van Spor FK beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı.

Maç konuk ekibin 1 – 0 üstünlüğü ile sona erdi. Temsilcimiz, son 3 haftadır galibiyet alamamış oldu.