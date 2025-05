Uzun süredir Vanspor’da 2. Başkanlık görevini yürüten Gençer, yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gençer, “Değerli Vanspor ailesi ve kıymetli Van halkı! Vanspor FK 2. Başkanlığı görevimden kulübümüzün geleceği ve başarısına katkı sunacağını düşündüğüm için bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte, kulübümüzün başarısı için gece gündüz demeden emek veren, desteklerini her zaman hissettiren herkese yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“VANSPOR HER ZAMAN ZİRVELERDE OLACAK”

Gençer, açıklamısının devamında, “Özellikle bu yoğun ve zorlu yolculukta bana sonsuz sabır gösteren, sevgisi ve desteğiyle her an yanımda olan kıymetli eşim ve sevgili çocuklarımın hakkını ödeyemem. Sizler, benim en büyük gücüm oldunuz. Van’ın muhteşem halkına, ateşli taraftar gruplarımıza, yönetim kurulumuza, değerli kulüp başkanımıza ve her zaman yanımızda olan basın mensuplarımıza da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle geçirdiğim her an, Vanspor aşkını ve bu şehre olan bağlılığımı daha da güçlendirdi. Vanspor’umuzun her zaman zirvelerde olacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum. Hepinize sevgi, saygı ve teşekkürlerimle…” ifadelerine yer verdi.