Oynadığı son 5 lig maçında galibiyetle tanımayan ve GMG Kastamonuspor ile 0-0, Ankara Demirspor ile 2-2, Kocaelispor ile 0-0, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Van temsilcisi, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne ise 1-0 mağlup olmuştu. Son maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Kırmızı- Siyahlı takım, yarın deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçını kazanmak için sahaya çıkacak. 5 maçlık galibiyet hasretini Sarıyer karşısında sonlandırmak isteyen Vanspor, üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. 65 puanla grubunda beşinci sırada yer alan Vanspor, 39 puanla on üçüncü sırada yer alan Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda sahadan istediği sonuçlarla ayrılamayan Vanspor, yarın Sarıyer'i deplasmanda mağlup ederek, moral bulmak istiyor. Yarın saat 15.00'te deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini mağlup ederek, puanını 68'e yükseltmek istiyor.

Hafta boyunca Sarıyer maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu maçı kazanarak, kötü gidişata son vermek istiyor. 34 lig maçında 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 45 kez havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. Hafta boyunca Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Sarıyer maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Zorlu mücadele yarın saat 15.00'te İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR

Grupta 75 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk ederken, 69 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928 ise, Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. 68 puanla üçüncü sırada bulunan İskenderunspor, deplasmanda Serik Belediyespor'a konuk olurken, 65 puana +25 averajla dördüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 63 puanla grupta altıncı sırada yer alan Ankara Demirspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlarken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise, Diyarbekirspor'un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak. Kırklarelispor, deplasmanda GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelirken, Fethiyespor ise, Pazarspor deplasmanına gidecek. Uşakspor ise, Adıyaman Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayılacak bir diğer takım olacak.

Van Bölge Gazetesi