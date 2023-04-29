Van Valiliği koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve DAKA iş birliğinde "Van Bedesten Çarşısı Yapımı” projesinin inşaatı devam ediyor.

İçerisinde Van kahvehanesi, geleneksel Van mutfağı, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunacağı Bedesten Çarşı, kültür çarşısına dönüştürülüyor.

Beraberindeki Vali Yardımcısı Furkan Duman ve VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile birlikte Bedesten Çarşısı’nda incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, burada Van’ın ekonomisine büyük katkı sunacak olan Bedesten Çarşı'nın inşaatında çalışan işçilere kolaylıklar diledi.İHA