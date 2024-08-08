Her yıl Ağustos ayında başlayan kayısı ve sebze kurutma işlemi, aşırı sıcaklıklara rağmen bu yıl da devam ediyor. Kayısı ve kurutulan sebzelerle hem aile ekonomisine katkı sağlamak, hem de evin kendi ihtiyacını karşılamak için damlarda kurutulduğunu belirten vatandaşlar, kayısı ve sebzelerin genellikle akşam serinliğinde damlara çıkararak kuruttuklarını vurguladılar. Bölgede yetiştirilen ve bahçelerden toplanan kayısı ve sebzeler, yemek sofralarını süsleyen hoşaf ve reçellerde kullanıldığını aktaran vatandaşlar, kurutulmuş kayısıların aynı zamanda çayla birlikte çerez olarak da tüketildiğini ve kurutulmuş kayısının kilosunu 100 ila 125 TL'den sattıklarını söylediler.

Besin değerinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, kayısının A, B, C vitaminleri, protein, bol miktarda şeker ve madensel tuzlar içeren bir meyve olduğunu belirttiler. Uzmanlar, kayısının, potasyumca zengin sodyumca fakir ve A vitaminin öz maddesi proteince zengin olmasının yanı sıra, insanın beslenmesinde çok önemli yere sahip olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra özellikle kışın tüketecekleri yiyecekleri hazırlayıp, kilerlerini sağlıklı ve ekonomik şekilde doldurma telaşına giren kadınlar, yemeklerde kullanılacak biber, salça ve turşu gibi yiyeceklerin hazırlığına devam ediyor. Vanlılar bahçelerindeki sebze ve meyveleri kurutarak kış hazırlıklarına devam ettiklerini söylediler.

Kurutulan sebze ve meyveleri kışın yapacakları yemeklerde kullandıklarını belirten vatandaşlar, her yıl bu geleneği sürdürerek, kışlık ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirtiler. Kadınlar, özellikle kış mevsiminde daha çok tüketilen hoşaf için bahçede yetiştirdikleri kayısıları kurutup aile bütçelerine de katkı sağladıklarını söylediler. Kayısının faydaları hakkında bilgi veren uzmanlar ise, "Kayısı kanseri önleyici ve tansiyonu düşürücü özelliğe sahip. Bağırsakları iyi çalıştırdığından kilo verilmesini kolaylaştırıyor.

Kayısı iyi bir betakaroten kaynağı olup, akciğer ve mide kanserlerinden koruyucu özelliğe sahiptir. Yorgunluğu alır. Beslenme problemi olan yaşlıların potasyum eksikliğine bağlı depresyon sorunlarının giderilmesinde de çok faydalıdır. Gırtlak iltihabına ve astıma iyi gelir. Astımda balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Kabızlığa önlüyor. Gece körlüğünü önlüyor. Yaşlanmaya karşı vücudu korur. Beyinin düzenli çalışmasını sağlar. Strese iyi gelir. Ülserin iyileşmesinde rol oynar. Kan yapımını artırarak kansızlığa iyi gelir. Karaciğere iyi gelir. Kemiklerin daha düzgün ve sağlam olmasını sağlar. Kansere karşı korur. Kalp kaslarını kuvvetlendirir ve daha düzenli olarak çalışmasını sağlar. Böbreklerde oluşan taşların azalmasında rol oynar.

Kuru kayısılar, potasyum bakımından daha zengindir. A, B, C ve P vitaminleri içermekle birlikte kuru ve yaş olarak tüketilen kayısının, kompostosu ve reçeli de yapılmaktadır. Çekirdeğinden yağ elde etmek için yararlanılır. Kayısının Sağlığa Faydası Besleyici bir meyve olan kayısının iştah açıcı özelliği bulunmaktadır. Demir bakımından zengindir ve kansızlığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki ve kandaki toksinlerin atılımını sağlar. Akciğer ve cilt kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucudur.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidererek vücuda enerji verir. Raşitizm gibi gelişme bozukluğu rahatsızlıklarını engeller, gelişme çağındaki çocuklar için oldukça yararlı bir besindir. Kompostosu idrarı söktürür ve kabızlığı giderir. Cildi nemlendirir ve besler. Kayısı içerdiği zengin demir sayesinde anemi hastalığının ve aneminin neden olduğu diğer hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır. Kanda biriken zararlı maddelerin atılımını sağlayarak kanın temizlenmesine yardımcı olur" ifadelerine yer verdiler.