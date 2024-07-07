Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren Van çevrelerinde kuvvetli sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyaran valilik, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Valilik tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi; "Pazar günü (07.07.2024) öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Van çevrelerinde kuvvetli sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur."