Festival kapsamında konserlerden tiyatro gösterilerine, sokak etkinliklerinden sergilere, edebiyat söyleşilerinden gastronomi deneyimlerine kadar pek çok farklı etkinlik yer aldı.

Festivalin ilk günlerinden itibaren kentte büyük bir hareketlilik yaşandı. Sokaklar festivaller için hazırlandı.

Festival kapsamında ayrıca Vanlılara; “Van Denilince Aklınıza Ne Geliyor?” diye de soruldu.

Festival kapsamında sokak röportajları da yapıldı. Vanlı vatandaşlara ‘Şehirde Festival Var’ mikrofonu uzatılarak “Van denilince aklınıza ilk gelen şey nedir?” sorusu yöneltildi. Alınan cevaplar, şehrin kültürel belleğini ve halkın sahip olduğu değerleri yansıttı.

İşte Van sokaklarındaki vatandaşların verdiği cevaplar…

Van Spor: Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lige yükselen kırmızı siyahlı ekip sokak röportajında en çok dile getirilenler arasında yer aldı.

Van Gölü: Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, vatandaşlar tarafından sıkça telaffuz edildi.

Van Kalesi: Van’ın tarihi kalesi de yine unutulmayan cevaplar arasında yer buldu.

Keledoş ve Ayran Aşı: Akla ilk gelenlerin başında Van’ın yöresel yemekleri de yer aldı.

Ayrıca katılımcılar tarafından, Van Kalesi, Van Kedisi, Akdamar Adası, Van Balığı ve Van Spor’un renkleri olan Kırmızı-Siyah renkleri cevaplar arasında yer aldı.

Van denince sizin aklınıza ilk olarak ne geliyor? 🌅✨ pic.twitter.com/gxIBUJAhan — Türkiye Kültür Yolu Festivali (@turkiyeky) July 18, 2025