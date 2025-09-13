Lider Arca Çorum FK, bugün sahasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’yı konuk edecek. Temsilcimiz bu maç için hafta boyunca hazırlıklarını Van’da tamamladıktan sonra Çorum’a hareket etti. Maç saatini beklemeye başlayan temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu maç öncesi lider Arca Çorum FK 12 puanda bulunurken, Van Spor FK ise 7 puanla 9. sırada yer alıyor.

Arca Çorum FK – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç, 13 Eylül Cumartesi günü (bugün) oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1, Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Van Spor taraftarları saat 19.00’da başlayacak maç için ekranlara kilitlenecek.