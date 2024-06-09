Meteorolojik verilere göre Van’da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle piknik yapmayı planlayanların hava durumuna göre hareket etmeleri faydalarına olacak.

VAN VALİLİĞİ UYARMIŞTI

Van Valiliği de, dün yaptığı paylaşımla bugün için uyarılarda bulunmuştu. Valilik, pazar öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Erciş: Çok bulutlu

Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı