Meteorolojik verilere göre Van’da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle piknik yapmayı planlayanların hava durumuna göre hareket etmeleri faydalarına olacak.
VAN VALİLİĞİ UYARMIŞTI
Van Valiliği de, dün yaptığı paylaşımla bugün için uyarılarda bulunmuştu. Valilik, pazar öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli yağış olacağının tahmin edildiğini bildirmişti.
BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Tuşba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Edremit: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bahçesaray: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Başkale: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Erciş: Çok bulutlu
Gevaş: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Gürpınar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Muradiye: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Özalp: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Gök gürültülü sağanak yağışlı