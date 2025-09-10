Türkiye’de geçtiğimiz haftadan bu yana yer yer etkili olan sağanak yağışlar, kurak geçen yaz aylarının ardından serinlik getirdi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Van genelinde sıcaklıklar yavaş yavaş azalırken, yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Van’da geçtiğimiz hafta 38 dereceye ulaşan sıcaklıklar, bu hafta 29-30 derece arasında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Van’da, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Van’da yarından itibaren 3 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Başkale;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Çatak;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Edremit;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu

Erciş;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Gevaş;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu

Muradiye;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Özalp;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Saray;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu

Tuşba;

11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı

12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu

13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu