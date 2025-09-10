Türkiye’de geçtiğimiz haftadan bu yana yer yer etkili olan sağanak yağışlar, kurak geçen yaz aylarının ardından serinlik getirdi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Van genelinde sıcaklıklar yavaş yavaş azalırken, yarından itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Van’da geçtiğimiz hafta 38 dereceye ulaşan sıcaklıklar, bu hafta 29-30 derece arasında seyredecek.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Van’da, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Van’da yarından itibaren 3 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Başkale;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Çatak;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Edremit;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu
Erciş;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Gevaş;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu
Muradiye;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Özalp;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Saray;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu
Tuşba;
11 Eylül Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı
12 Eylül Cuma: Parçalı bulutlu
13 Eylül Cumartesi: Az bulutlu