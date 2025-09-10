Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Trump'ın saldırıya onay verdiği aktarıldı

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.

Hamas, Katar'daki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu duyurdu

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan suikast girişiminin "iğrenç bir suç ve tüm uluslararası norm ve yasaların açıkça ihlali" olduğu belirtildi.

Hamas'ın müzakere heyetindeki liderlerinin İsrail'in suikast girişiminden sağ kurtulduğuna vurgu yapıldı.

Katar'ın Mısır ile birlikte Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk yaptığı hatırlatılan açıklamada, "Bu suç, Katar'ın egemenliğine yönelik bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisini görüşen müzakere heyetinin hedef alınmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin herhangi bir anlaşmaya varmak istemediğinin kanıtı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'deki İsrailli esirlerin can güvenliğini, devletlerin egemenliğini, bölgenin güvenlik ve istikrarını hiçe saydığı ve uluslararası çabaları engellemeye çalıştığı kaydedildi.

Saldırıdan İsrail'in yanı sıra Tel Aviv yönetimine sürekli destek veren ABD yönetimi de sorumlu tutuldu.

Katar'ı hedef alan saldırının "Siyonist işgalci İsrail'in bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu ortaya koyduğu" aktarıldı.

Netanyahu yönetiminin Filistinlilerin haklarını yok etmeye çalıştığı, göçe zorlama, soykırım, etnik temizlik ve aç bırakma gibi suçlar işlediği hatırlatıldı.

Hamas: İsrail'in saldırısında Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu ile ofis müdürü hayatını kaybetti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi, Katar’ın Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in Doha’daki Hamas müzakere heyetine saldırısında Hamas lideri Halil el-Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed ile oğlu Hemmam el-Hayye’nin de aralarında olduğu bazı kişilerin öldüğünü belirtti.

Saldırının, müzakere heyetinin ABD’nin sunduğu öneriyi görüşmek üzere yaptığı bir toplantı sırasında gerçekleştiğini aktaran Hindi, Halil el-Hayye ile Zahir Cabbarin’in de aralarında olduğu Hamas liderlerinin suikast girişiminden sağ kurtulduğunu ifade etti.

Hindi, Hamas’ın bu saldırıdan ABD yönetimini ve İsrail’i sorumlu tuttuğunu vurguladı.

Katar, saldırıda güvenlik personellerinden ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doha’nın farklı bölgelerinde İsrail saldırıları sonucunda meydana gelen patlamaların, Hamas üyelerinden bazılarını hedef aldığı belirtildi.

İlk incelemelerde İç Güvenlik Kuvvetleri’nden Vekil Onbaşı Badr Saad Mohammed El-Humeidi El-Dosari’nin görev başındayken öldürüldüğü, güvenlik personeli arasında da çok sayıda yaralıların bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, patlamaların yaşandığı bölgede İç Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı uzman patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü, güvenlik taramasının devam ettiği ve saha prosedürlerinin planlara uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık, İç Güvenlik Kuvvetleri ile koordineli biçimde gelişmeleri yakından takip ettiklerini, vatandaşların ve bölgede yaşayanların güvenliğinin birincil öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

Katar: Egemenliğimizin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz, saldırıya yanıt verme hakkımız saklı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi

Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." şeklinde konuştu.

"İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor"

Al Sani, saldırı olduğu sırada Gazze'de ateşkes müzakerelerinin ABD'nin talebi üzerine sürdüğüne dikkati çekerek, "İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail saldırısına karşı hukuki işlem başlatılması için bir ekibin oluşturulduğunu aktaran Al Sani, "Bugün yaşananlar, devlet terörü ve bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimiydi." şeklinde konuştu.

Al Sani, İsrail saldırısının "bölgede haydut bir aktörün ve siyasi kaosun olduğu mesajı" verdiğini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bölgeyi telafisi mümkün olmayan bir noktaya sürüklüyor." dedi.

Katar Başbakanı, Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendireceği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, saldırının, Körfez bölgesini de yeniden şekillendirme yönünde bir adım olup olmadığını sorguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, "İsrail'in yaptıkları göz ardı edilmemeli ve buna karşı her türlü tedbir alınmalıdır." dedi.

"ABD, saldırıdan 10 dakika sonra bize bilgi verdi"

Netanyahu'nun barbarlığına ortak bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini söyleyen Al Sani, "ABD tarafı saldırıdan 10 dakika sonra bize bilgi verdi." ifadesini kullandı.

İsrail'in radarda tespit edilemeyen silahlar kullandığını belirten Al Sani, "İsrail saldırısı haince bir eylemdi ve gerçekleşmeden önce bilinmiyordu." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan müzakerelerin başarılı olması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Al Sani, "İsrail saldırısı nedeniyle şu anda ateşkes anlaşmasıyla ilgili bir görüşme yapılmıyor." şeklinde konuştu.

Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından Katar Emiri Şeyh Temim'i arayarak saldırıyla ilgili İsrail ile önceden bir koordinasyonun olmadığını söylediğini aktardı.

"Tarih bu olayı kaydedecek." diyen Al Sani, uluslararası kanunların saldırıyı dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'da istikrarın savaşlar değil diplomasi yoluyla sağlanacağının altını çizdi.

Al Sani, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğunu açıkladı

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'daki saldırıya onay verdiği haberlerinin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alan Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğu ileri sürüldü.

ABD'nin saldırıya onay verdiği yönündeki haberlerin aksine, "İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Netanyahu, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını dün verdiğini öne sürdü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.

Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.

İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı aylar öncesinden planladığı iddiası

İsrail ordu radyosunun haberinde, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırıya ilişkin yeni detaylar paylaşıldı.

İsrail askeri ve siyasi kademesinin söz konusu saldırı planı üzerine aylardır çalıştığına dikkat çekilen haberde, tüm istihbarat ve operasyonel birimlerinin saldırıya hazır olduğundan emin olmak için ordu yetkililerinin her hafta görüşmeler yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Tel Aviv yönetiminin "Hamas'ın anlaşma konusunda önemli ölçüde katı davrandığı" iddiasıyla geçen ay saldırıya ilişkin hazırlıkların hızlandırılması talimatını verdiği de bildirildi.

Doha'ya saldırı için havalanan 15 İsrail jetinin hedefe birkaç saniyelik aralarla 10'un üzerinde mühimmat attığı ve havada yakıt ikmali gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İsrail Meclis Başkanı'ndan “tüm Orta Doğu’ya mesaj” paylaşımı

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana, İsrail ordusunun Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının “tüm Orta Doğu’ya mesaj” olduğu tehdidinde bulundu.

Meclis Başkanı Ohana, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, saldırının görüntülerini paylaşarak, “Bu, tüm Ortadoğu'ya bir mesajdır.” ifadelerini kullandı.

İsrailli esir ailelerinden saldırının ardından "derin endişe" açıklaması

İsrailli esirlerin aileleri ise Katar'ın başkenti Doha’da Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik İsrail saldırısının ardından esirler için derin kaygı duyduklarını açıkladı.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın başkenti Doha’daki "gelişmelerin derin bir endişe ve kaygıyla takip edildiği" belirtildi.

İsrail’in saldırısıyla Gazze’de tutulan esirlerin geri dönme ihtimalinin her zamankinden daha büyük bir belirsizlik içine girdiği vurgulandı.

İsrailli esir aileleri, Tel Aviv yönetiminden Gazze’de kapsamlı ateşkes ve esir takası anlaşması için bir “plan sunması” çağrısında bulundu.

Katar, "İsrail saldırısından önce bilgi verildiği" iddialarını yalanladı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ensari, İsrail saldırısına ilişkin, "Katar'ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğine dikkati çekti.