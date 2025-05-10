Van’da düzenlenecek miting öncesi Kent meydanında hazırlıklar sürerken, cadde ve sokaklarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Önlemler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında düzenlenecek olan miting öncesi, Cumhuriyet caddesi ve bazı ara sokakları, Maraş Caddesi (Kültür Sarayı ışıklarından Zübeyde Hanım Caddesinin kesiştiği ışıklar arası)ve bununla beraber Özel’in miting alanına gelişinde kullanacağı güzergah üzerinde yine kısmi olarak bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.