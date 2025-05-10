Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken, yerine Niğde İl Müdürü Hilal Ünal getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Kayseri İl Müdürlüğüne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğüne Hüseyin Okan getirilirken, Bakanlıkta açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına da Orhan Karaaslan atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, müfettiş Hakan Küçükbalcı getirilirken, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kudu atandı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Fulya Kahraman Aydoğan'ın ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Hasan Ağrıtmış, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliğine Doç. Dr. Ferah Karayel ve Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ebubekir Çetin atandı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Nöroloji Üyeliğine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Adli Tip Birinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz, Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliğine ise İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri Teker getirildi.