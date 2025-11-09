AFAD tarafından yayımlanan ilana göre, sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrolarında toplam 1.250 kişi istihdam edilecek.

77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1.173 adet sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımında Van’a 33 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni kontenjanı ayrılacak.

BAŞVURULAR 11 KASIM’DA SONA ERİYOR

AFAD personel alımı başvuruları, 5 Kasım 2025 saat 10.00’da başlamıştı. Başvurular 11 Kasım 2025 saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya tamamlamış olmak,

-11 Kasım 1996 ve sonrasında doğmuş olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

-Erkeklerde 1.65 – 1.90 m, kadınlarda 1.60 – 1.85 m arasında boya sahip olmak,

-Boy ve kilo arasında 10 kg’dan fazla fark olmamak,

-Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak,

-Her türlü coğrafi ve iklim koşulunda görev yapmaya engeli bulunmamak.

-Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak olup, uygun olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Başvuru ilanında, Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri kesinlikle dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Detaylı bilgi için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.