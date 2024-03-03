Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Yazılım Van 2024 Eğitimleri gerçekleştirilecek. Söz konusu eğitimler için başvurular alınmaya başlandı.

Van'da yazılıma meraklı en az 18 yaş ve üzeri tüm ilgililerin başvurabileceği, alanında uzman eğitmenlerin vereceği ileri seviyede eğitimlerle, belirlenen kategorilerde 40 yazılımcı yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek eğitimler için başvurular alınmaya başlandı.

Yazılım Van 2024 başvuruları başlarken, son başvuru tarihinin 15 Mart 2024 olduğu açıklandı.

Mobil yazılım, siber güvenlik, web yazılım, ağ ve sistem yönetimi gibi başlıklarda verilecek olan eğitimler toplam 2 bin saat olarak belirlendi. Yazılım Van 2024 projesi kapsamında, 4 adet laboratuvar ve bir mac laboratuvarında eğitimler verilecek.

Eğitimlere başvurular yazilimvan.com adresi üzerinden alınacak ve son başvuru tarihi 15 Mart olacak. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ileri düzeyde yazılım becerilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Yazılım Van 2024 Eğitimleri, “Gelecek Van’da yazılacak” mottosuyla başlayacak.