Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan konut satış verilerini yayımladı.

Bu dönemde Türkiye genelinde satışı gerçekleşen toplam konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti.

Van’da ise Ocak-Mart döneminde 2 bin 146 konut satışı gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Van’da 2025 yılı 3 aylık konut satışları, 2024 yılının aynı döneminde satılan bin 766 konuta göre 380 adet fazla olup, yüzde 21,63 artış gösterdi.

2025 yılında Van’da satışı gerçekleşen 2 bin 146 konutun 710’u ilk el, bin 436’sı ise ikinci el olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı dönemde Ocak ayında 721, Şubat ayında 722 ve Mart ayında 703 konut satışı gerçekleşti.

VANLILAR 2. EL KONUTA YÖNELİYOR

Bu verilere göre Van’da 3 aylık dönemde konut satışlarına talep sabit oldu. Aynı zamanda Van’da konut satışlarının yüzde 33’ü ilk el olurken, ikinci el konut satışı yüzde 67 oranında oldu. Bu durumda alıcılar daha uygun fiyatlı olduğu için ikinci el konutlara daha fazla arz gösteriyor.