Bölgede üretilen en kıymetli ballar arasında yer alan kara kovan ve çiçek balı hasadı özellikle Eylül ve Ekim ayı içerisinde gerçekleşirken, Çatak ilçesindeki bal hasadı ise devam ediyor.

Çatak ilçesinin Narlı köyünde arıcılık yapan Fariz Öcal, bal üretimi hakkında Wanhaber’e konuştu.

13 yıldır arıcılık yaptığını belirten Fariz Öcal, “Zorlu şartlarda bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hasadımız iyi. Satış gerçekleşirse emeğimizin karşılığını almış oluruz” dedi.

“BAL ÜRETİMİYLE 7 ÇOCUK OKUTUYORUM”

Geçim kaynağı olarak sadece arıcılık yaptığını belirten Öcal, “Bal üretiminden elde ettiğim gelirle 7 çocuk okutuyorum. Çocuklarımdan biri tıp, biri hukuk okuyor. 2 çocuğum dershanede eğitim görüyor. Diğer çocuklarım ise lise ve orta öğretimde eğitim görüyor. Çocuklarım eğitimlerinden geri kalmaması için daha fazla çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“ORGANİK BAL ÜRETİMİ YAPIYORUZ”

Yıl içerisinde arıları 3 kez Çatak ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarına çıkardığını aktaran Öcal, “Arılardan daha iyi verim alabilmek için çok masraf yapıyorum. Tamamen organik ve doğal bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Organik olmayan, şekerli bal piyasada çok yer aldığı için vatandaşlar bal alırken tedirgin davranabiliyor. Ama balımızın tadına bakan, organik olduğunu anlayan vatandaşlar ise daha çok talepte bulunuyor” şeklinde konuştu.

250 kovan ile bal üretimi yaptığını ifade eden bal üreticisi Öcal sözlerini şöyle tamamladı;

“Tamamen doğal ürettiğimiz organik bal, şehir dışından da talep ediliyor. Kovanlarımız içerisinde ortalama 1000 ila 3000 arı bulunuyor. Bu arılar 5 ay boyunca kovanlarda kapalı kalıyor. Havaların soğumasıyla beraber Eylül- Ekim aylarında bal hasadını yapıyoruz. Bölgemizde genellikle bir kez hasat yapılıyor ama imkân dahilinde Ege veya Akdeniz yörelerindeki yaylalara götürüldüğünde yılda 2 kez hasat yapılabilir. Biz hem kara kovan hem de çiçek balı üretimi yapıyoruz. Yıllık ortalama 1 buçuk tona yakın hasadımız gerçekleşiyor. Organik üretim gerçekleştirdiğimiz için de balımızın tadını alan daha fazla talepte bulunabiliyor.”