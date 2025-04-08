Son zamanlarda Van’ın turizm potansiyelinde gerileme yaşadığını belirten otelciler, özellikle İranlı turistlerin kente gelmediğinden ve turizmin kötüye gittiğinden dert yanıyor. Turistleri çekecek cazibe merkezlerinin yetersizliği de turizmciler tarafından dile getirilen sorunlar arasında yer alıyor.

Van’da turizm sektörü, son zamanlarda düşen yerli ve yabancı turist sayısının ardından şimdi de Van Ferit Melen Havalimanı’nda planlanan kapanışın turizmi etkileyeceğini belirtiyor. Pist yenileme çalışmaları nedeniyle Mayıs ayından Kasım ayına kadar kısmi ve tam kapanma uygulanacak olması, turizmcileri bir hayli düşündürüyor.

“ZOR DURUM DERİNLEŞECEK”

Bu durumun kentin turizmindeki olumsuz etkilenmesini artıracağını düşünen turizmci Emre Değer, konuyla ilgili görüşlerini paylaşarak, “Van’ın turizmdeki düşüşü sadece dış etkenlerle sınırlı değil; kentte turistleri çekecek yeterli altyapı ve tanıtım eksikliği var. Havalimanındaki kapanmalar ise bu zor durumu derinleştirecek. İranlı turistlerin sayısındaki azalma otelleri vururken, pist yenileme çalışmaları ulaşımı aksatacak ve turist akışını zorlaştıracak. Maalesef Van turizmi bu yılı kayıpla kapatabilir.” dedi.

“UÇAK OLMADAN TURİZM OLMAZ”

Havayolu taşımacılığının turizme büyük bir katkısının olduğuna dikkat çeken Emre Değer, “Uçak olmadan turizm olmaz. Bir de üstüne tam da sezonun ortasına denk geliyor. Bu süreçte her ne kadar turizm anlamında olumsuzlukların yaşanacağını düşünsek de aynı zamanda şöyle bir gerçeklik de var: Havalimanımız gerçekten çok kötü, uçakların kırımına sebep olabilecek noktaya gelmiş durumda. Bu süreçte alternatif havalimanını Muş olarak seçtiler, bunun yanında bir iki alternatif daha olabilirdi.” ifadelerini kullandı.

Bu alternatif yerlerden birinin de Yüksekova olması gerektiğini dile getiren Değer, “Örneğin bu alternatif noktalardan biri Yüksekova olabilirdi çünkü yollar şu an çok daha iyi, yeni tüneller yapıldı. Böylece o bölgede de kalkınma sağlanabilecek. Bu noktada tek tesellimiz, yüklenici firmanın taahhüt ettiği süre içerisinde bitirmesi olacak. Bunlarla beraber açıkçası bu sene dışarıdan turist beklemiyoruz. Uçuşlar 3 ay kısmi, 3 ay da tamamen kapanacak ve tam turist sezonuna denk gelmesi gibi etkenler sayabiliriz.” şeklinde konuştu.