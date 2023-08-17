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Wanhaber / Haber Bülteni

Yer aldığı bir çok branşta sayısız başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, yetiştirdiği birçok sporcuyu da milli takımlara kazandırıyor.

Daha önce Judo, Hentbol ve 18 yaş altı futbolda bir çok oyuncuyu milli takım kamplara gönderen Büyükşehir Belediyespor, kadın futbol takımıyla da dikkat çekiyor.

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde yer alan ve Play-Off maçına hazırlanan kırmızı siyahlıların U-15 takımında yer alan Şilan Akbal da Milli takımların bölge scouting ve Performans Analizcileri tarafından önerilerek Milli takımlar aday kadrosuna davet edildi.

Futbola, Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler kız futbol takımında başlayan Şilan Akbal gelecek vaat eden genç sporcular arasında gösteriliyor.

Sporcularının ay yıldızlı forma altında mücadele etmesinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, "15 yaşındaki kızımızın milli takıma davet telefonunu aldığımızdan bu yana kulüp içerisinde ki mutluluğumuz gerçekten anlatılmaz. 2 sezondur kulübümüzde yer alan Şilan için hocalarımız, biz yöneticileri yetenek takibindeydik. Gerçekten oyun stiliyle, tekniğiyle dikkat çekiyordu. Milli takımımız tarafından da izlenen Şilan ilk aday kadrosunda yer aldı. Daha önce de bir çok farklı branşımızda sporcularımız ay yıldızlı formamızı gururla taşıdı. Şilan'ın da aynı gurur ve başarıyla taşıyacağına eminiz. Emeği geçen başta ailesi olmak üzere, hocalarımıza, Mustafa Cengiz Orta okulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, Şilan kızımıza başarı dolu bir kariyer diliyorum" dedi.