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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde pazarlık süreci sürüyor.

1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde hükümetin ilk teklifi memur tarafından olumsuz karşılandı.

Çalışma takvimi doğrultusunda, taraflar bugün yeni teklifi sunmak üzere yeniden bir araya geldi.

Hükümetin ikinci zam teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin memurlara ikinci teklifini açıkladı.

Böylece hükümetin 2024-2025 yıllarında uygulanacak ikinci zam teklifi de şöyle oldu:

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15,

ikinci altı ayında yüzde 10,

2025'in ilk altı ayında yüzde 6

ve ikinci altı ayında yüzde 5.

Memur-Sen’in teklifi

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Çalışma takvimimize uygun olarak tüm paydaşların son teklifini 22 Ağustos itibarıyla vermesi gerekiyor.

ENSONHABER