Malezya'da özel uçak düştü, tam bir facia yaşandı...
6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağı, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştü.
10 ölü
Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.
Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.
Malezya'da özel yolcu uçağı düştüMalezya'da özel yolcu uçağı düştü
Teyit edildi
Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi. Ensonhaber