Wanhaber / Ramazan Çetin
Van’da ilçe sağlık müdürleri, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya ilçe sağlık müdürlerinin yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Sağlık Hizmetleri Başkanı da katıldı.
Toplantıda riskli gebe ve bebek takibindeki algoritmalar, kanser taramaları ve pozitif çıkan hastaların takip algoritmaları masaya yatırıldı.
Toplantıda ayrıca yenidoğan tarama programları sonucu, pozitif çıkan hastaların takipleri konusunda il geneli takip sistemlerinin durumu konuşuldu.
Toplantı karşılıklı görüş alış verişi ve istişarelerle sona erdi.