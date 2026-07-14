Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “2026 yılı ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2026 ilk 6 aylık dönemde 50 ilimizin ihracatı artış gösterirken, 21 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır" denildi.

İHRACATTA İLK 5 İL

Haziran ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 817 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 916 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 184 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 862 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 273 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul, 753 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 374 milyon dolarlık artışla İzmir, 327 milyon dolarlık artışla Bursa ve 289 milyon dolarlık artışla Tekirdağ’da yaşandığı belirtildi.