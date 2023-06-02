WanHaber – Özel

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin emekleriyle hazırlanan “Görsel Sanatlar Sergisi” açıldı.Atatürk Sanat Galerisi’nde açılan sergide, 48 öğrencinin hazırladığı 200 farklı eser sergilendi.

İpekyolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı ve Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin düzenlediği Görsel Sanatlar Sergisi açılışına Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi resim öğretmenleri Recep Orğun ve Nevzat Ebinç, öğrenciler, velileri ve vatandaşlar katıldı.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi resim öğretmeni Recep Orğun, sergiye ilişkin Wanhaber’e yaptığı açıklamada; “Merkezimizde 2 tane resim atölyesi var. Bir tanesi Recep Orğun Atölyesi diğeri de Nevzat Ebinç atölyesi. Yaklaşık 48 öğrencinin katıldığı bir sergi düzenledik.

Sergimizde yaklaşık 200 eser yer alıyor. Bu çalışmalar genellikle tual üzerinde akrilik boyayla yapılmış çalışmalar. Ebru tekniği, sulu boyalar, seramik çalışmaları gibi farklı birçok tekniği kullandık” dedi.

Van Valisi Ozan Balcı da, açılını yaptığı sergide öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyerek, “hepinizin emeğine sağlık” dedi ve öğrencileri tebrik etti.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi’nin düzenlediği “Görsel Sanatlar Sergisi” İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde 4 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Ömer Bildik